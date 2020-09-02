فيديو مسرب وصادم يكشف معاناة المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز بالسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف صحيفة “ذا تليغرام” البريطانية، عن مشاهد مسربة لمقطع فيديو صادم سُرب من داخل أحد مراكز احتجاز مهاجرين أفارقة في السعودية، تحبسهم السلطات كجزء من الحملة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الرياض وافقت على فتح تحقيق بعد تعرضها لانتقادات وتنديدات دولية.

وقالت الصحيفة، إن الأوضاع في تلك المعسكرات شديدة البؤس، لدرجة أن الناس يموتون، لافتةً إلى أن الصور المهربة من داخل مراكز احتجاز المهاجرين تشي بأوضاع تشبه تلك التي كانت موجودة في معسكرات احتجاز العبيد.

تظهر في مقطع الفيديو مشاهد مقززة توضح الوضع المزري للمهاجرين المحتجزين، وبدا واضحاً وجود مياه الصرف الصحي وهي تفيض وتتسلل على الأرض، في منطقة يفترض أن المحتجزين ينامون ويتناولون الطعام فيها.

ويُسمع صوت أحد الموجودين في الفيديو وهو يتوسل: “نرجوكم ساعدونا”، ويقول آخر: “شاهدوا هذا وافعلوا شيئاً من أجلنا”.

ويأتي نشر الفيديو الجديد استكمالاً لتحقيق بدأت الصحيفة البريطانية بنشره يوم الأحد 31 أغسطس/آب 2020، عندما نشرت صوراً مسربة من داخل مراكز الاحتجاز، وشهادات تحدثت عن عمليات تعذيب يتعرض لها المهاجرون، وانتحار بعضهم بسبب سوء المعاملة.