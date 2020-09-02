عاجل.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن السودان

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أكدت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون، دعم الحكومة السودانية في استجابتها للفيضانات الأخيرة، التي أودت بحياة أكثر من 90 شخصا، وأثرت على 380 ألفا آخرين، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، محذرة من سرعة نفاد مخزون المساعدات. وأشار المتحدث باسم "أوتشا" ينس لاركيه، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة على الانترنت، إلى القدرة على الاستجابة السريعة حيث تم تخزين الإمدادات لتلبية احتياجات 250 ألف شخص مسبقا قبل هطول الأمطار، مضيف: "مع نفاد المخزون بسرعة، تدعو أوتشا المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق الدعم، حيث إن خطة إنسانية بقيمة 1.6 مليار دولار للسودان ممولة بنسبة أقل من 44 في المائة". وأوضح أن الحكومة السودانية أعلنت حالة الطوارئ في ولاية الخرطوم وحدها، لافتا إلى تعرض نحو 37 ألف منزل للتدمير في جميع أنحاء السودان بسبب الفيضانات، مما أجبر العائلات على البحث عن مأوى مع الأقارب والمجتمعات المضيفة. بدورها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين شابيا مانتو، إن الفيضانات أثرت أيضا على 125 ألف لاجئ ونازح، معربة عن الحزن الشديد لحدوث وفيات جراء الفيضانات.

