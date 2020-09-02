لهذه الأسباب..مدير المخابرات الإثيوبية يزور جنوب السودان

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أجرى مدير جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، ديميلاش قبرميكائيل، زيارة إلى جنوب السودان، تزامنت مع وجود معلومات حول تهديدات خطيرة على بلاده.



وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن قبرميكائيل، ناقش مع مدير مكتب المخابرات الخارجية لجنوب السودان، اللواء توماس دوز، عددا من القضايا الأمنية ذات الصلة.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين اتفقا على ضرورة العمل سويا للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غيرالمشروع بالأسلحة، بالاضافة إلى القضايا الأمنية على طول الحدود بين البلدين.

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وقال مدير المخابرات الإثيوبية، إن تلك القضايا تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن، وعقبة أمام التنمية المستدامة للبلدين.

كما أكد المسؤول الإثيوبي أنه من خلال التعاون وتبادل المعلومات بشكل مشترك تم منع دخول عدد كبير من الأسلحة غير المشروعة إلى إثيوبيا عبر جنوب السودان.

وقال البيان، "إن البلدين اتفقا على استراتيجيات مستقبلية للعمل معا في مجال بناء القدرات لمواجهة تهريب الأسلحة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود وقضايا الأمن الإقليمية، وكذلك الثقافة والقيم المشتركة بين شعب إثيوبيا وجنوب السودان".

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد أعلنت أن سفير جنوب السودان لدى أديس أبابا جيمس بيتيا مورغان أكد لوزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشي أن جوبا لن تنطوي على خطوات تضر بمصالح إثيوبيا.

ووفقا للوكالة قال السفير جيمس بيتيا مورغان إن جنوب السودان لن ينطوي على أي خطوات تضر بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي زاعمة أن جنوب السودان وافق على الطلب المصري بإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك لا أساس لها من الصحة.