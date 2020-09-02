عاجل.. السودان يتطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع النرويج

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، عن تطلعه لتطوير علاقات بلاده الثنائية مع النرويج، خاصة في المجالات الأكاديمية والطاقة، لافتا إلى الإمكانيات التي تتمتع بها النرويج في هذا المجال، وإمكانية استفادة السودان منها بالصورة الأمثل.

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وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء- أن قمر الدين استقبل اليوم السفير النرويجي في السودان بارد هوبلاند، لوداعه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وبحث اللقاء عدة جوانب تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون والتنسيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف، واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تقديره للدور البناء، الذي ظلت تلعبه مملكة النرويج تجاه السودان بدءا من رعايتها لاتفاقية السلام الشامل وحتى اليوم.. ومن جانبه، أعرب السفير النرويجي عن تقديره للسودان، حكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة والتعاون خلال فترة عمله بالسودان.