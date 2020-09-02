شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة ندي القلعة أثناء إحيائها حفل توقيع السلام بجمهورية جنوب السودان . وبحسب متابعات (محررة كوش نيوز) فقد أظهرت الصور المتداولة الفنانة ندى القلعة وبجانبها عدداً من معجبيها من دولة جنوب السودان وهم يلتقطون الصور معها. هذا وقد ذكر بعض محبي القلعة بأن هنالك أشخاص ينقلون الأخبار قبل التأكد من صحتها ولكن برغم الانتقادات الذي وجهت لها والجدل الذي صاحب مشاركتها إلا أنها أحيت الحفل. الجدير بالذكر فقد أعلنت الفنانة ندى القلعة عن إحيائها حفل جماهيري لكل محبيها مجاناً مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة جوبا. المادة السابقة خمسة ملايين فدان حجم المساحة المزروعة بولاية القضارف

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها في حفل توقيع السلام.. ندى القلعة تعلن عن إقامتها حفل جماهيري مجاناً بجوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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