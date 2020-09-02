خمسة ملايين فدان حجم المساحة المزروعة بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاقت المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة من الذرة والسمسم وزهرة الشمس والفول السوداني الدخن والقطن المطري وزهرة الشمس بولاية القضارف الخمسة ملايين فدان من جملة المساحات المستهدفة والبالغة ستة ملايين فدان. واطمأن والي القضارف د. سليمان علي محمد موسي على الموسم الزراعي من حيث التأسيس الجيد للمحاصيل المختلفة بمنطقة كوم شتا بمحلية القلابات الغربية حيث اطلع على نماذج من الزراعة لصغار المزارعين تم فيها استخدام كافة التقانات الزراعية بتمويل من منظمات الشراكة الافريقية كما وقف بمنطقة الكفاي على نماذج لمحاصيل الفول السوداني وفول الصويا والقطن المطري. و اشاد الوالي وفق ( سونا ) بالنجاحات التي حققتها الشراكات بين صغار المزارعين والمنظمات والشركات الزراعية لزيادة الانتاج. وبشر بنجاح الموسم بحكم التأسيس الجيد للمحاصيل ومستوى الانبات للمحاصيل وانتظام هطول الامطار مشيدا في ذلك بايفاء المركز بتوفير التمويل اللازم لمرحلة الكديب للمزارعين وأكد الوالي اهتمام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال انجاح الموسم الزراعي المبشر بانتاجية عالية من المحاصيل الزراعية. المادة السابقة وزير الري: جاهزون لزراعة ٧٥٠ الف فدان قمح في الشتوي المقالة القادمة بعد مشاركتها في حفل توقيع السلام.. ندى القلعة تعلن عن إقامتها حفل جماهيري مجاناً بجوبا

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