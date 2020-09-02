وزير الري: جاهزون لزراعة ٧٥٠ الف فدان قمح في الشتوي

الخليج 365 :

أعلن وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس استعداد وزارته لمضاعفة المساحات المقترح زراعتها بمحصول القمح في العروة الشتوية القادمة لتصل إلى 750 الف فدان نسبة لتوفر المخزون المائي بخزاني الرصيرص وسنار مؤكدا تواصل الجهود في تاهيل وصيانة القنوات بمشروع الجزيرة والمناقل بإزالة الاطماء والحشائش وإزالة الجسور العالية وصيانة المنظمات المائية .

وتفقد الوزير خلال الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم برفقة محافظ مشروع الجزيرة ووكيل الري وعدد من المهندسين والمفتشين الزراعيين إلي القسم الشمالي واقسام جنوب الجزيرة عددا من القناطر والمواجر والقنوات تمهيدا لاستئناف انسياب مياه الري وأكمال ريات محاصيل العروة الصيفية ووجه بضرورة رفع المناسيب ووضع آلية لإزالة الجسور العالية ببعض القنوات وتوفير الكراكات في مناطق الحوجة بالاقسام الشمالية بمشروع الجزيرة، وبحث الوزير مع محافظ مشروع الجزيرة إمكانية مضاعفة مساحات القمح في الموسم الشتوي.

و أكد المحافظ استعدادهم لتنفيذ مقترح زيادة المحصول باتخاذ عدد من التدابير الفنية اللازمة مؤكدا التعاون المستمر مع ادارات الري لرفع الإنتاج والإنتاجية مثمنا جهود الري في إزالة المعوقات .

من جانبه أكد وكيل الري جاهزيتهم لزراعة 750 الف فدان قمح هذا الموسم بتسخير كافة إمكانيات الري الفنية والهندسية مطمئنا المزارعين بنجاح الموسم الصيفي من حيث توفير مياه الري بالصورة المطلوبة.