تجار : قرار وضع الديباجة على السلع قديم وفاشل

الخليج 365 :

سخر عدد من تجار السلع الاستهلاكية باسواق الخرطوم من قرار وضع الديباجة على السلع، مؤكدين صعوبة تطبيقها في الوضع الراهن مع التغيير المتسارع واليومي في الأسعار.

وقال الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب لـ( السوداني ) إن وضع الديباجة في الوقت الراهن صعب على المنتجين والموردين ويتسبب في خسائر فادحة لهم بسبب تغير سعر الصرف وزاد: ربما يتم تنفيذها من قبل التاجر.

واضاف تاجر سلع بالخرطوم أحمد يحيى لـ( السوداني) إن وضع الديباجة خلال الفترة الحالية صعب لاضطرار التجار لتغييرها بشكل يومي، وسخر أحمد من القرار ووصفه بالقديم والفاشل، راهنا نجاحه باستقرار الدولار.

واشار القيادي بالغرفة التجارية حسن عيسى إلى عدم موضوعية القرار لانه قديم ولا يمكن تحديد السعر للمصنع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الزيادة هم المنتجون والموردون، لافتا إلى أن العمل بالبطاقة الذكية ربما يقلل من الاسعار ولكن الديباجة لايمكنها ذلك، مستبعدا تنفيذ العمل بالديباجة إلا في حال استقرار سعر الصرف.