أرتفاع متباين في اللحوم بأنواعها بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا تزال أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء تراوح مكانها بأسواق الخرطوم وفق ما أكدته الجولة الميدانية التي أجرتها (السوداني) .

و قال صاحب ملحمة بالخرطوم 2 ابكر حمزة إن اللحوم تشهد تذبذبا في حيث اصبح سعر العجالي (700) جنيه، الضأن ( 800) جنيه والمفروم (800) جنيه، والصافي (800) جنيه أما الكبدة فـ (700) جنيه.

وبالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء الفراخ (300) جنيه من الشركات، (270) جنيه من المزارع اما السمك فالكيلو بلغ (800) جنيه

ولفت لوفرة في المنتجات الحيوانية وضعف في القوى الشرائية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا عدم تأثر تراحيل اللحوم بالفيضان.

وأكد صاحب ملحمه بأم درمان حيدر أن ارتفاع الأسعار اصبح عاما حيث بلغ سعر كيلو العجالي (700) جنيه والضأن (800) جنيه.

وذكر أن اغلبي الزبائن يشترون نصف الكيلو او اقل لارتفاع الأسعار، متوقعا زيادة جديدة