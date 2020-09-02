تباين أسعار الدولار بسبب طلبيات مفاجئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تباينت أسعار الدولار في سوق العملات الأجنبية في معاملات اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020م. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ (الانتباهة أون لاين) أن هناك أكثر من سعر للدولار في السوق الموازي حيث أختلف السعر من تاجر لآخر، وهناك من وضعوا (206) جنيهات وآخرون (200) بينما ظل السعر المتوسط الذي يتعامل به الغالبية هو (203) جنيهات. وأرجع أحد التجار السبب إلى ورود طلبيات جديدة بصورة مفاجئة، تعامل معها البعض بحذر لأن العرض المقدم للشراء ضعيف ولكنها قامت بتنشيط السوق على أية حال – بحسب قوله -.

وقال التاجر أنه يتم في الغالب تداول الدولار بـ (203) جنيهات، الريال السعودي (53.80) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (54.70) جنيهاً، اليورو (235) جنيه، الجنيه الإسترليني (262) جنيه، الدينار الكويتي (520) جنيه، الجنيه المصري (12.90) جنيه، الريال القطري (54.20) جنيه.

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