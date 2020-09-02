تكوين لجنة لتوظيف الخريجين بولاية الجزيرة

أصدر والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين الاربعاء قرار بتشكيل لجنة لتوظيف الخريجين بولاية الجزيرة وسمي القرار أمين عام حكومة الولاية رئيسا والسيدة فتحية بابكر عبد الحفيط مقررا وممثلين لجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية والتمويل الأصغر وديوان شؤن الخدمة ولجنة الإختيار ووزارة الزراعة وإتحاد أصحاب العمل ومدير إدارة الإستثمار ومدير بنك السودان بالولاية وعضوين من لجان المقاومة وعضوين من الحرية والتغيير .. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة للنظر في توظيف الخريجين ومراجعة التقديمات التي تمت للوظائف التي أعلن عنها في العام 2018م وخلق فرص إستثمار مع توفير التدريب اللازم للخريجين عبر حاضنات لتوفير فرص عمل للخريجين وتوفير التمويل بعد دراسات كافية لمشاريع صغيرة للخريجين وتشجيع تمويل المشاريع الجماعية للخريجين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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