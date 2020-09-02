لجان مشتركة تشرع فى إعداد مصفوفة و جداول تنفيذ إتفاق السلام

بدأت اللجان المشتركة بين أطراف التفاوض أعمالها الاربعاء بفندق كراون في العاصمة جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة توت قلواك، والفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السبادة رئيس مسار المنطقتين وقادة الوفود وتناول الاجتماع اعداد مصفوفة و جداول لتنفيذ اتفاق السلام بين الاطراف؛ والذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي ؛واستعرض الاجتماع مقترحات وتصورات الوساطة حول كيفية الوصول الى مصفوفة شفافة لتنفيذ الاتفاق.

وقال اسماعيل التاج عضو الوفد الحكومي المفاوض بحسب ( سونا ) ان الاجتماع عكس جدية الاطراف في تحويل الاتفاق الى مصفوفة واضحة وملزمة برعاية الوساطة واوضح التاج إن تحويل اتفاق السلام الى ارض الواقع يبدأ بالمصفوفة؛ وهي الخطوة الأولى لتحويل الاتفاق لخطة عمل حقيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع؛ وتشمل المصفوفة نوع النشاط ومن يقوم به والمدة الزمنية له وتوفير الموارد المالية والجهات المناط بها هذا النشاط.

من جهته اوضح ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال – الجبة الثورية؛ ان اجتماع اليوم يمثل خطوة عملية جادة لتنفيذ الاتفاق ؛مؤكدا أن الاتفاق تاريخي ووحد كل مكونات العمل الثوري من أجل بناء واعمار البلاد ونهضتها وقال عرمان الآن نحن متجهون داخليا وخارجيا لإعطاء شعبنا فرصة جديدة؛ وسنذهب في الاتجاه الذي يريده شعبنا؛ مضيفا أن المصفوفة تحوي الاتفاقات المختلفة بكل مسارات وستتواصل اجتماعات اللجان المشتركة لانجاز المصفوفة خلال الفترة المقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )