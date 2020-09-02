لجنة الفيضان زيادة فى مناسيب النيل بالخرطوم وشندي

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية أن مقاس محطة الخرطوم سجل اليوم زيادة 4 سنتيمترات حيث بلغ المنسوب (17.56 متر) والذي يفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ 30 سم، وسوف يستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.22متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 15 سم.

واشارت اللجنة وفق ( سونا ) الى إستقرار مناسيب محطات ود مدني و الكاملين في الثلاثة أيام السابقة

وأكدت لجنة الفيضانات في بيانها اليومي، أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في ايام 30 و31 أغسطس و1 سبتمبر ستؤدي لإستقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الخميس) ليكون في حدود 930 مليون متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار التي هطلت في حوض العطبراوي في يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر إلى إستقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي:

• قطاع: الدمازين–سنار سيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم).

• قطاع: سنار-الخرطوم سيشهدإستقرارأً.

• قطاع: الخرطوم–عطبرة سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 5 سم).

• قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إرتفاعا (في حدود 10 سم).

• قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إرتفاعا (في حدود 5 سم).

• قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إرتفاعا (في حدود 3 سم).

• قطاع: الدبة-دنقلا سيشهدإستقراراً.

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وسجلت مدينة ود مدني اليوم الأربعاء 20.51 متراً ويتوقع أن تستقر غداً وبعد غد على 20.52 متراً.

محطة الكاملين سجلت اليوم 19.06 ويتوقع أن تستقر غداً الخميس وبعد غد الجمعة على 19.08 متراً،

محطة الخرطوم سجلت اليوم الأربعاء 17.56 متراً ويتوقع أن تستقر غداً الخميس على ذات المنسوب وتسجل الجمعة 17.57 متراً

محطة شندي سجلت اليوم 18.22 مترا ويتوقع أن تستقر يومي الخميس والجمعة على 18.26 متراً

ومحطة عطبرة سجلت اليوم الأربعاء 16.36 متراً ويتوقع أن تستقر يومي الخميس والجمعة على 16.46 متراً

بينما محطة دنقلا سجلت اليوم الأربعاء 15.15 متراً ويتوقع أن تسجل غداً الخميس 15.13 متراً

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )