- 1/3
- 2/3
- 3/3
حول قرض بنكي صغير حياة امرأة سودانية بسيطة، وقفز بها إلى مصاف سيدات الأعمال، بعد أن استثمرته في الزراعة التي جنت لها أرباحاً وفيرة بكدها وعرقها من بعد توفيق الله.
وكانت “نعمات محمد” التي تنحدر من قرية موسى ريفي مدينة الكاملين وفق صحيفة السوداني قد اقترضت تمويلاً صغيراً من أحد البنوك مولت به 4 فدان قمح، حققت انتاجية جيدة سددت ما عليها للبنك.
وجنت من أرباحها ما عكسته الصور من زرع مساحات واسعة من الخضروات حققت لها انتاجية عالية حولتها إلى سيدة أعمال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور: تمويل أصغر استثمرته في الزراعة يحول امرأة سودانية إلى سيدة أعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.