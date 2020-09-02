شاهد بالصور: تمويل أصغر استثمرته في الزراعة يحول امرأة سودانية إلى سيدة أعمال

حول قرض بنكي صغير حياة امرأة سودانية بسيطة، وقفز بها إلى مصاف سيدات الأعمال، بعد أن استثمرته في الزراعة التي جنت لها أرباحاً وفيرة بكدها وعرقها من بعد توفيق الله.

وكانت “نعمات محمد” التي تنحدر من قرية موسى ريفي مدينة الكاملين وفق صحيفة السوداني قد اقترضت تمويلاً صغيراً من أحد البنوك مولت به 4 فدان قمح، حققت انتاجية جيدة سددت ما عليها للبنك.

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وجنت من أرباحها ما عكسته الصور من زرع مساحات واسعة من الخضروات حققت لها انتاجية عالية حولتها إلى سيدة أعمال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )