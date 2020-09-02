اللجنة الأمنية بالخرطوم تطمئن قيام امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها

وقفت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم على ترتيبات قيام امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها المحدد والاطلاع على جهود وزارة التربية والتعليم بالولاية لمعالجة اوضاع المدارس التي تأثرت بالخريف وتأمين البدائل لها. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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