حملة “البرق الخاطف” تضبط مواتر بدون لوحات وعربات غير مرخصة

أمرت سلطات ولاية الخرطوم باستمرار حملة “البرق الخاطف”، التي نفّذتها شرطة الخرطوم، بعد أن ضبطت أعداداً كبيرة من المواتر بدون لوحات والعربات غير المرخصة. وتستهدف الحملة، وفق صحيفة السوداني محليات الولاية الـ(7) لإزالة الظواهر السالبة بالأسواق والشوارع ورصد وضبط مُعتادي الإجرام وضرب أوكار الجريمة والقبض على المتفلتين وتطيبق القانون. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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