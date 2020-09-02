قررت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اغلاق متحف السودان القومي ابتداءا من السبت القادم 5سبتمبر وذلك لعدة اسباب منها الالتزام بالاجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا وقلة عمال ومراقبي الصالات بجانب تذبذب التيار الكهربائى الذى يؤثر على تشغيل أجهزة التبريد والتكييف بالمتحف.



أوضح ذلك طه بشير مدير الاعلام بالهيئة وقال ان ادارة المتاحف ستركز خلال المرحلة القادمة على الاستعداد لمشروع تأهيل المتحف والذى ستقوم بتمويله مؤسسة التنمية الايطالية واشراف اليونسكو.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| إغلاق متحف السودان القومي.. ما الأسباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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