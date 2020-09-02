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عاجل| إغلاق متحف السودان القومي.. ما الأسباب؟

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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قررت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اغلاق متحف السودان القومي ابتداءا  من السبت القادم  5سبتمبر وذلك لعدة اسباب منها الالتزام بالاجراءات الصحية الخاصة بجائحة  وقلة عمال ومراقبي  الصالات  بجانب  تذبذب التيار الكهربائى  الذى يؤثر على تشغيل أجهزة التبريد والتكييف بالمتحف.

 أوضح ذلك طه بشير مدير الاعلام بالهيئة  وقال ان ادارة المتاحف ستركز خلال المرحلة القادمة  على الاستعداد لمشروع تأهيل المتحف والذى ستقوم بتمويله مؤسسة التنمية الايطالية واشراف اليونسكو.

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