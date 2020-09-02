عاجل.. الحكومة والمتمردون يناقشون تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء الحرب

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن السودان أنّ قادة الحكومة وعدة حركات متمردة اجتمعوا لبدء تنفيذ اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء حرب أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.



وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن قادة المتمردين من الجبهة الثورية السودانية والحكومة الانتقالية اجتمعوا وجها لوجه الثلاثاء غداة إبرام الاتفاق في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

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ونقلت الوكالة عن الهادي ادريس رئيس ائتلاف المتمردين التابعين للجبهة الثورية السودانية قوله "كان هذا أول اجتماع مشترك بعد توقيع الاتفاق".

وقال إدريس "ناقشنا في هذا الاجتماع ما سيحدث في المستقبل"، مضيفًا أنه "لا تزال هناك قضايا تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق".

وتعد الجبهة الثورية، التي تأسست في العام 2011، تحالفًا من خمس جماعات متمردة مسلحة وأربع حركات سياسية من منطقة غرب دارفور الشاسعة، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.