بشهادة مسئولي السودان.. الإمارات دعمت اتفاق السلام

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف عدد من مسئولي السودان أن الإمارات العربية المتحدة دعمت بشكل كبير اتفاق السلام الذي وقع بين الحكومة والحركات المسلحة الإثنين الماضي.



فأكد الفريق أول شمس الدين كباشى، عضو مجلس السيادة السودانى، أن العديد من الدول العربية والإقليمية ساهمت فى التوصل لاتفاق السلام وعلى رأسها الإمارات وتشاد.

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وفي وقت سابق، كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس وفد الحكومة في مفاوضات جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الأدوار التي لعبتها كل من السعودية والإمارات ومصر وتشاد في تحقيق اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية.

وقال حميدتي في كلمته بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام: "كل الشكر والتقدير والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة (زايد الخير) وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد وأخوانه الذين أسهموا معنا في أن تكون جوبا منبراً لمفاوضات السلام حينما كان الآخرون يتنافسون على استضافتها واستمر دعمها لهذا المنبر بإرسال وفد ظل متواجداً بيننا".