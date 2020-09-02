ظهور فصيل خطير من فيروس كورونا في مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة القاهرة، حقيقة ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا في مصر.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي” المصرية، إن فيروس كورونا ما زال موجودا، ويجب علينا أن نكون واعين وحذرين بنفس القوة التي كنا فيها بالبداية.

وأشارت شوقي إلى أنه يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية الأساسية وهي غسل الأيدي بالماء والصابون في كل الاتجاهات لمدة 20 ثانية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة أنه ظهر فصيل من فيروس كورونا في مصر يهاجم الجهاز الهضمي ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها بعد كل شخص بالكلور المخفف.

ونصحت بضرورة ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أنه صدر قرار بتوزيعها على بطاقات التموين للحفاظ على صحة المواطنين، وأن أي شخص لديه سعال أو ارتفاع درجات الحرارة يجب عليه ارتداء الكمامة باستمرار حتى داخل المنزل.

سبوتنيك