ترحيب من الاتحادي الاصل بالتوقيع على ترتيبات السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل بالتوقيع على ترتيبات السلام الذي تم بين حكومة الفترة الانتقالية والجبهة الثورية بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان .

واعتبر الحزب في بيان بحسب وكالة الانباء (سونا) ان هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في طريق بناء الدولة السودانية المستقرة القائمة على اسس الحرية والسلام والعدالة ,دولة الرفاه والسلم الاجتماعي التي شرع الشعب في تلمس طريقه اليها منذ الاستقلال الذي كان اللبنة الاولى في بنائها .

واشاد الحزب بالترتيبات الامنية التي تم التوافق عليها لبناء جيش وطني موحد بعقيدة قومية تستشعر كل مكونات الشعب .

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ولفت ان الحزب الى النظرة القومية لاعلان قضايا السلام والوحدة الطوعية الذي تم توقيعه مع الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز آدم الحلو ليكون ذلك الاعلان اساسا لمخاطبة ازمة الحكم في السودان.

ودعا الحزب القائد عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان لاكمال عقد السلام العادل والمستدام في سودان جديد تكون المواطنة اساسا في استمراره كدولة رائدة في التعالي على الجراح ومعالجة قضاياها على بساط وطني يسوده الاخاء والتفاهم وتقدير العيش المشترك لكافة اعراقه .

وتقدم الحزب بشكره العميق للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان الشقيقة وحكومته وشعبه للروح التي استضافوا بها المفاوضات حتى وصلت بها الخطوة الاولى في طريق سلام السودان .