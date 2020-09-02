شاهد بالصور: انهيار كبري بـ«الروصيرص» جنوب شرق السودان جراء الفيضانات

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أدى اندفاع وارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى انهيار كبري “سوبا” الرابط بين شمال وجنوب مدينة “الروصيرص” على خور برنق، في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان صباح اليوم “الأربعاء”.
و تسبب انهيار الكبري بحسب صحيفة السوداني في حالة من الذعر والهلع وسط المواطنين أثناء عبورهم، كما دعت السلطات إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مكان الخطر، فيما لم يذكر عن وقوع ضحايا في الأرواح.
ويشكل الجسر الذي شُيد قبل عقود أهمية كبرى في ربط شمال مدينة الروصيرص بجنوبها.
الخرطوم : ( أخبار الخليج 365 )
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