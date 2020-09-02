أعلنت شركة هايبر ديل المالية المحدودة ، عن طرحها لصندوق الصادرات الاستثماري الثاني للإكتتاب بسوق الخرطوم للأوراق المالية، وذلك في الفترة من 10 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2020م .
يذكر أن الشركة عضو باتحاد البورصات العربية وهي شركة مساهمة عامة من الفئة الأولى بسوق الخرطوم للأوراق المالية ، وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق توزيع أرباح صندوق الصادرات الاستثماري الذي تديره ، بنسبة ارباح 12% نصف سنوية ويعد هذا نجاحاً كبيراً للصندوق، فيما أعلنت الشركة عن بداية الاكتتاب في النسخة الثانية من الصندوق برأس مال قدره ” خمسة مليار جنيه” وقيمة الصك الواحد 1000 جنيه.
الجدير بالذكر أن عمر صندوق الصادرات الاستثماري الثاني هو 36 شهراً و تصل نسبة الارباح فيه الى 20-25% توزع سنوياً كما أن جميع الصكوك مدرجة بالبورصة وقابلة للتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية، كما ان الصندوق متاح ل (للأفراداً والشركات والمؤسسات ) ، يذكر أن شركة هايبر تبنت شعار “استثمر بثقة” لما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في ادارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شركة سودانية تطرح أكبر صندوق إستثماري في تاريخ السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.