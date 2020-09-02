بعد الجدل الواسع حول مشاركتها في حفل توقيع السلام.. ندى القلعة تعلن عن إقامتها حفل جماهيري مجاناً بجوبا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة ندي القلعة أثناء إحيائها حفل توقيع السلام بجمهورية جنوب السودان .

وبحسب متابعات (محررة أخبار الخليج 365) فقد أظهرت الصور المتداولة الفنانة ندى القلعة وبجانبها عدداً من معجبيها من دولة جنوب السودان وهم يلتقطون الصور معها.

Advertisements

هذا وقد ذكر بعض محبي القلعة بأن هنالك أشخاص ينقلون الأخبار قبل التأكد من صحتها ولكن برغم الانتقادات الذي وجهت لها والجدل الذي صاحب مشاركتها إلا أنها أحيت الحفل.

الجدير بالذكر فقد أعلنت الفنانة ندى القلعة عن إحيائها حفل جماهيري لكل محبيها مجاناً مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة جوبا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)