شكلت المطربة ندي القلعة حضوراً أنيقا بمشاركتها في حفل توقيع السلام بالعاصمة جوبا وكان قد تناقلت بعض مواقع السوشيال ميديا خبر عدم مشاركتها في الحفل وأنها ذهبت بدعوة خاصة ليس لها أي صلة بحفل التوقيع.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد نشرت ندى القلعة فيديو لها بصفحتها الشخصية داخل حدائق القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا وهي في حالة استعداد للمشاركة في حفل التوقيع.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : المطربة ندى القلعة تغني في حفل توقيع السلام بالقصر الجمهري بجوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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