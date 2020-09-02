بالفيديو : المطربة ندى القلعة تغني في حفل توقيع السلام بالقصر الجمهري بجوبا

شكلت المطربة ندي القلعة حضوراً أنيقا بمشاركتها في حفل توقيع السلام بالعاصمة جوبا وكان قد تناقلت بعض مواقع السوشيال ميديا خبر عدم مشاركتها في الحفل وأنها ذهبت بدعوة خاصة ليس لها أي صلة بحفل التوقيع.

Advertisements

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد نشرت ندى القلعة فيديو لها بصفحتها الشخصية داخل حدائق القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا وهي في حالة استعداد للمشاركة في حفل التوقيع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)