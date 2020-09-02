عبد العزيز الحلو: نهج الحكومة الإنتقالية في المفاوضات الحالية “شراء للوقت”

وصف رئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز آدم الحلو – منهج المسارات المتبع من قبل الحكومة الإنتقالية في مفاوضات السلام بالتهرب و الإلتفاف حول مناقشة و معالجة جذور الأزمة وأسباب الحرب الأهلية.

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وأضاف الحلو: (هذا تكتيك قديم) أستخدمه نظام المخلوع لفترة 30 عاماً للتهرب من دفع الإستحقاقات وشراء الوقت للبقاء في السلطة بإسم الدفاع عن الوطن حتى قسم البلاد وفصلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)