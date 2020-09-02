شاهد بالصور :مجموعة من الشباب يطلقون حملة لتغيير مظهر المتشردين والمختلين عقلياً وينالون إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صوراً لمجموعة من الشباب أثناء قيامهم بحملة تغيير مظهر المتشردين والمختلين عقلياً.

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجدت الصور قبولاً واستحساناً من قبل رواد المواقع الذين وصفو العمل الذي قام به هؤلاء الشباب خلال قيامهم بحملة تغيير مظهر المتشردين والمختلين عقلياً بالممتاز وأنها فكرة حديثة لم ينتبه إليها معظم الشباب.

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من جهة أخرى أنتقد البعض الأخر جهود الشباب التي بذلوها في سبيل تغيير مظهر المتشردين حيث قالوا (عمل الخير لا يحتاج إلى تشهير أو نشر صور وإذا عملتم على تغيير شكلهم ومن ثم أطلقتم سراحهم ليذهبو إلى أوكارهم القديمة سوف يعودون إلى نفس الحالة التي كانوا عليها).وقد طالب البعض أصحاب المبادرة بالعمل على البحث عن أسر المتشردين والمختلين عقلياً وجمعهم بهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)