كيف ساهمت الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار بالسودان؟

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

برعاية إماراتية، وقعت حكومة السودان الاثنين، اتفاق سلام مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسية، في خطوة مهمة على طريق حل الصراعات العميقة التي اندلعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير.



ويتيح الاتفاق، الذي وُقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، للجماعات المتمردة تمثيلا سياسيا وتفويضا بصلاحيات واندماجا في قوات الأمن وحقوقا اقتصادية وأراضي وفرصة لعودة النازحين.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة مالك عقار، في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتفيد التقديرات بأن أكثر من 300 ألفا لقوا حتفهم وشرد 2.5 مليون مع اتساع رقعة الصراع في دارفور بعد عام 2003 مع تحرك القوات الحكومية وفصائل مسلحة عربية في الأغلب لقمع المتمردين وغالبيتهم من غير العرب.

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وظلت جنوب كردفان والنيل الأزرق مع جمهورية السودان، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، وتشكو المجتمعات فيهما من تهميش حكومة الخرطوم.

و رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، في بيان، وقوف دولة الإمارات التام مع السودان الشقيق ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

واعتبرت الوزارة، أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق تعزيز أمن واستقرار وسيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وعبرت الإمارات عن تقديرها لجهود الحكومة الانتقالية السودانية في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي داعية بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام.

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