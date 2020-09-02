ولاية الجزيرة .. ترتيبات لزيادة حصة الولاية من الدقيق المدعوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدي تفقده اليوم المخابز المدعومة بمدينة مدني لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير وقوي إعلان الحرية والتغيير وكافة المواطنين لمتابعة ومراقبة توزيع السلع الإستراتيجية المدعومة لتصل الى مستحقيها لضمان العدالة فى توزيع السلع .

. وكشف عن الجهود الجارية لزيادة حصة الولاية من الدقيق المدعوم والوقود والغاز وشكا عدد من المواطنين من الإنتظار لفترات طويلة أمام المخابز .

وأعلن وكلاء الأفران المدعومة بمدني عن وصول 5 جوالات زنة 50 كيلو يوميا للأفران لا تسد حوجتهم ويتم تحويلها لأفران تجارية.