شمال كردفان.. إعلان نتيجة شهادة الأساس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت ولاية شمال كردفان أمس، نتيجة شهادة مرحلة الأساس وحاز على المركز الأول مشترك التلميذتين دعد علي عمر أحمد وفاطمة جبريل محمد بمجموع (279) درجة.

وبلغت نسبة النجاح الكلية (76.7%)، وتفوقت البنات على البنين، ولم يكن من بين العشرين الأوائل الذين تم إعلانهم في المؤتمر بنين، وأظهرت النتيجة ضعفا وتدنيا واضحا في مواد الرياضيات والإنجليزية والعربية.

وقال مدير العام التعليم بالولاية عبد الواحد حمد النيل، إن ظروف البلاد وجائحة (كورونا) أثرت في النتيجة، وأوضح أنها الثانية على مستوى السودان.

من جانبه، أعلن والي شمال كردفان خالد مصطفى، قبول كل الناجحين للمرحلة الثانوية، ووجه بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدارس جراء الخريف استعدادا للعام الدارسي القادم.