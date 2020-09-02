شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عبر مساعد وزير الخارجية الامريكية للشئوون الافريقية عن سعادته بتوقيع الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية و الحركة الشعبية بالحروف الاولى على اتفاق السلام بينهما في عاصمة جنوب السودان جوبا بداية الاسبوع
وقال السفير تيبور انجي في تغريدة على تويتر سعدت برؤية الحكومة الانتقالية السودانية التي يقودها مدنيون وهي توقع اتفاق سلام مع العديد من جماعات المعارضة في السودان.
واضاف مساعد وزير الخارجية “هذه خطوة أولى مهمة في إعادة بناء الأمل والاستقرار في دارفور والمجتمعات الأخرى المتضررة من الصراع في السودان”
جريدة التيار
كانت هذه تفاصيل خبر تيبور انجي: سلام جوبا خطوة أولى مهمة لإعادة بناء الأمل والاستقرار في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.