تيبور انجي: سلام جوبا خطوة أولى مهمة لإعادة بناء الأمل والاستقرار في دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر مساعد وزير الخارجية الامريكية للشئوون الافريقية عن سعادته بتوقيع الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية و الحركة الشعبية بالحروف الاولى على اتفاق السلام بينهما في عاصمة جنوب السودان جوبا بداية الاسبوع

وقال السفير تيبور انجي في تغريدة على تويتر سعدت برؤية الحكومة الانتقالية السودانية التي يقودها مدنيون وهي توقع اتفاق سلام مع العديد من جماعات المعارضة في السودان.

واضاف مساعد وزير الخارجية “هذه خطوة أولى مهمة في إعادة بناء الأمل والاستقرار في دارفور والمجتمعات الأخرى المتضررة من الصراع في السودان”

جريدة التيار