إضراب المصارف… المركزي يمارس صلاحياته…

الخليج 365:

أصدر بنك السودان المركزي بياناً حول أحداث الاضرابات التي اعلنتها بعض المصارف اوضح فيه ان البنك وبعد صدور قرارات لجنة ازالة التمكين الخاصة باعفاء مجالس الادارات والادارات التنفيذية لعدد 11 مصرف، قام البنك بممارسة صلاحياته بموجب قانون تنظيم العمل المصرفى لعام 2004م بمعالجة الفراغ الاداري بتكوين لجان ادارية بمهام محددة لحين تكوين مجالس ادارات هذه المصارف حسب ضوابط الحوكمة وان البنك المركزي ظل يتابع عمل المصارف بصورة لصيقة وتم منح صلاحيات محدودة للجان الادارية لتسيير عمل هذه المصارف.

وحذر خبراء إقتصاديون من مغبة إستمرار إضراب العاملين في المصارف بسبب إجراءات الهيكلة التي تنوي بعض البنوك تنفيذها وعدم زيادة الأجور لهم مؤكدين إن هذا الإضراب من شأنه أن يعمل علي تعقيد الاوضاع الاقتصادية علي ماهي عليه اليوم.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي د. عادل الدومة إن الحكومة الانتقالية لاتملك برنامجاََ حقيقياََ لإصلاح الجهاز المصرفي في البلاد مشيراً إلى فشلها في إيجاد المعالجات اللازمة للمشكلات التي يواجهها قطاع المصارف مبيناً إن دخول ثلاثة بنوك كبيرة في الإضراب عن العمل يؤكد بما لايدع مجالاََ للشك إن سياسات الحكومة تجاه إصلاح الجهاز المصرفي فاشلة ولاتلبي طموحات وأشواق العاملين بدليل دخول عدد منهم في مصارف البلد والبنك الزراعي وبنك النيلين في إضراب شامل.

وأوضح الدومة إن الحكومة لم تفلح في شرح رؤيتها بشأن إصلاح البنوك للعاملين مما دفعهم لإتخاذ هذه الخطوات التصعيدية والتي من شأنها تهديد النظام المصرفي داعيا الحكومة للجلوس مع العاملين والاستجابة لمطالبهم حتي لايتضرر قطاع المصارف باعتبار إن عملية الإضراب خاصة في البنك الزراعي ستلقي بظلال سالبة علي إستقرار الموسم الزراعي حيث يعد البنك الممول الرئيسي للموسم ورأس الرمح في النهضة الزراعية في السودان لذلك فإن أي إضطراب داخله ستنعكس آثاره بصورة سلبية علي الوضع الزراعي في السودان.

من جانبه أعرب الاستاذ محمود محمد زين الخبير في النظم الاقتصادية والمحاسبية عن دهشته لعدم إهتمام الحكومة بالعاملين في البنوك مبينا أنها غضت الطرف عن إجراء عملية إصلاح حقيقي في قطاع البنوك مما ادي إلي تفاقم الاوضاع الداخلية بالمصارف مشددا علي ضرورة وضع خطة محكمة للإصلاح في الجهاز المصرفي لضمان سلامة الوضع الاقتصادي في البلاد.