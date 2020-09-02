إصابة تسعة أشخاص بينهم نظامي في حادث مروري بشع بطريق التحدي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدى حادث مروري بطريق التحدي عند منطقة الباقير بمحلية الدامر اليوم، لإصابة تسعة اشخاص أحدهم نظامي بالقوات المسلحة باصابات خطيرة نقلوا على إثرها الي مستشفي عطبرة لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الحادث الي اصطدام عربة بوكس قادمة من مناطق التعدين الاهلي للذهب وعلي متنها ٨ معدنين والعربة الأخرى اتوس بها نظامي بالقوات المسلحة بالاتجاه المعاكس مما أدى الى انقلاب البوكس عدة مرات. وحسب افادة شهود عيان فان الحادث كان نتيجة للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من قبل سائق العربة البوكس.

وصادفت لحظة وقوع الحادث عودة المدير التنفيذي لمحلية الدامر واعضاء اللجنة الامنية وغرفة الطوارئ من زيارة ميدانية لمنطقة العالياب للاطمئنان على احوال المواطنين المتضررين من جراء الفيضان حيث تفقدوا حالة المصابين جراء الحادث وأسهموا في سرعة نقلهم الي مستشفيات الدامر وعطبرة لتلقي العلاج متمنين لهم الشفاء العاجل. المادة السابقة الشتامون مرضي.. بقلم صلاح الاحمدى المقالة القادمة الفرحة المسيخة.. بقلم سهير عبد الرحيم

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