تعيين الطاهر يونس للقطاع الرياضي أول الأخطاء الكارثية.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* حب المناصب واللهث وراء الأضواء ظهرت في أول اجتماع للجنة التطبيع امس

* من اول جلسة كان الصراع في تقسيم كيكة السلطة

* ولان العمل في قطاع الكرة هو مكان للشهرة والأعلام والاضواء كان من الطبيعي أن يكون هدفا للطاهر يونس

* شخص مريض بالمناصب وفلاشات الكاميرات ليس الا

* في يوم تقديم اللجنة لأجهزة الإعلام بعد قرأر التعيين نط يونس في المنصة وتحدث للصحفيين رغم وجود الرئيس

* لأول مرة نائب الرئيس يتجاوز التقاليد والأعراف ويهمش الرئيس

* ما هي علاقة الطاهر يونس بكرة القدم وما هي خبراته وتجاريه حتي يسند إليه هذا القطاع الحساس

* لو جاء نزار مالك رئيسا للقطاع كان يمكن أن يكون القرار مقبولا ومهضوما لان نزار سبق وأن عمل في دائرة الكرة خلال فترة الأمين البربر وهو شخص ناجح ولديه علاقات واسعة وكبيرة وممتدة مع لاعبي الفريق

* أخطأت لجنة التطبيع خطآ كارثيا وهو تضع ثقتها في شخص غير مختص وصاحب تجربة فاشلة في لجنة الاستثمار في النادي

* ولان التعامل مع الاعبين والأجهزة الفنية يتطلب شخصا ملما بتفاصيل التفاصيل الدقيقة كان من الافيد أن يتم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب

* ورئيس القطاع الرياضي لازم يكون شخص يدفع من جيبوا ويحل المشاكل ولا ينتظر الرئيس يتحمل كل شئ

* وابن يونس معروف عنه بالبخل ويده مغلوله وجيوبه مليئة بالعقارب

* من خلال توزيع المهام والمناصب وضح جليا بأن الرجل خطط وجهز نفسه تماما من خلال لوبي من أعضاء اللجنة تم الاتفاق معهم مسبقا لاختيار

* من اول جلسة بداء شغل الشلليات والكيمان يظهر

* شغل الصور السيلفي مع الاعبين يعود تاني

* وعودة عبد المهيمن لدائرة الكرة هو القرار الصاح والرجل المناسب

* علي رئيس القطاع الرياضي أن يبتعد من التواجد في التمارين وعدم مضايقة دائرة الكرة والتدخل فيما لا يعنيه حتي يستطيع مدير الكرة أن ينجز مهامه بنجاح

اتجاهات اخيرة

* الكوز الكاردينالي حاول يوم أمس أن يقلد تنظيم فجر الغد في حشد الجماهير والاحتجاجات بطريقة حضارية

* فشل سمسار العضوية في انجاز مهمته وأحضر حافلة واحدة فقط تحمل حولي ثلاثون شخصا من اطراف العاصمة لعمل شوشرة وخلق بلبلة وعدم الاستقرار للجنة التطبيع

* مجموعة من رواد النادي قبضوا علي بعض المستأجرين واعترفوا يتلقيهم مبالغ مالية للمشاركة في هذه التظاهرة والهتاف ضد الرئيس

* أول مرة اشوف كوز يخرج منددا بكوز زميله