خلافات حول كرة القدم تؤدي إلى مقتل شاب بشندي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل شاب يوم الثلاثاء على يد صديقه في خلاف بينهما حول لعبة كرة قدم وذلك بمدنية شندي بولاية نهر النيل وقالت مصادر صحفية أن خلافا نشيت بين الجانى والضحية بعد انتهاء مباراة فى كرة القدم وفي صباح اليوم توجه الجاني الي منزل الضحية ودون سابق إنذار قام بتسديد طعنه للمجنى عليه وفور وقوع الحادث تم اسعاف الضحية الي حوادث والطواري والاصابات بمستشفي شندي التعليمي بعد الكشف اتضح انه متوفي ليتم تحويله الي مشرحة مستشفي شندي التعليمي وتوقيف المتهم بالقتل العمد بالقسم الأوسط شندي.

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