ما تدي الصحفيين قروش يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* عندما كانت (الباسطة) جميلة ومستحيلة كنا نقدمها للجنس اللطيف (رشوة عاطفية) .
* (ربع باسطة) ممكن يدخلك (قلب أنثى) .
* في الزمن داك البنات كانن زي (الكيزان) بحبن الباسطة .
* الجنس اللطيف كان رافع شعار (المؤمن حلوي) .
* عندنا صديق قديم كان عندو محل باسطة .
* الزول ده ما بشيل من البنات قروش نهائي .
* تجهيو واحدة (تكتل ليهو عيونها) طوالي بيلف ليها (ربع سفري) .
* تجي واحدة تقول ليهو : حبيبي مساء النور ، بيلف ليها (نص كيلو طوالي) .
* يشيلن الباسطة ويضحكن فيهو وفي عوارتو.
* يأكلوا باسطتو ويعرسو غيرو.
* الواحدة لو عرفت ليها بتاع باسطة جديد تاني صاحبنا ده سلام الله ما بتديهو.
* مرة في واحدة كانت كل يوم المغرب بتجي تشيل من صاحبنا ده (كيلو إلا ربع) مجانا وبتمشي .
* بعد فترة الزولة دي اتعرفت علي صاحب محل تاني .
* يوم من الايام قابلت صاحبنا المسكين ده وعملت فيها ما بتعرفو.
* سلم عليها ابت ترد .
* قال ليها : يا فلانة خلاص نسيتي لما كنت بلف ليك (كيلو إلا ربع في جريدة الرأي العام) ؟
* المهم .
* وبما أن (هذا هو هذا) سنقدم اليوم النصيحة الأولى لرئيس الهلال السوباط .
* وهي نصيحة واحدة من جملة ست نصائح سنقدمها له خلال الأيام القادم حتى تعينه في مشواره .
* نحن ننصح ، ونترك له العمل بالنصيحة أو عدم العمل بها .
* هو حر .
* لكن نحن العلينا بنعملو من أجل الهلال ومن أجل أن تختفي كثير من الظواهر السالبة في مجتمع الهلال .
* ولعل القاسم المشترك في كل مشاكل الهلال والشتائم والتمزق الذي ضرب النسيج الإجتماعي الهلالي سببه الأول والأخير (القروش) .
* القروش يا سوباط .
* القروش التي يدفعها الإداريين للصحفيين.
* دي سبب كل بلاوي البيت الهلالي .
* نصيحتي ليك يا سوباط ما تدي الصحفيين قروش .
* نهائي.
* ولا بنوع الغلط.
* ما تدي صحفي قروش عشان يدافع عنك ويتغزل فيك .
* خلي عملك في الهلال هو اليدافع عنك .
* عشان ما تبقى زي صاحبنا بتاع الباسطة .
* صدقني لو منحت أي صحفي في السودان مليار جنيه وفشلت في فريق الكرة ما ح تقعد في الهلال .
* الصحفيون ما بقعدوك والله .
* بقعدك عملك وفريق الكرة .
* عندك الكاردينال خير مثال .
* الكاردينال دفع للصحفيين أكتر من القروش الدفعها لمكسيم.
* الكاردينال جاب فنانين غنوا ليهو (٣٢) أغنية باسمه .
* عمل جريدة وقناة .
* عمل مشاريع وتبرعات .
* وفي النهاية جماهير الهلال قالت ليهو أرحل.
* في السنة الأخيرة الكاردينال بقى يخاف يدخل الجوهرة الزرقاء .
* ما في صحفي أو جريدة بتنفعك.
* بنفعك جمهور الهلال وبس .
* الصحفي البجيك في مكتبك جيب ليهو (شاي أحمر) أو(حاجة باردة) .
* ما تديهم قروش عشان ما تندم.
* ما تديهم (باسطة) عشان ما يجي يوم تسلم على الواحد فيهم وما يرد عليك السلام.
* وتقعد تقول : يا فلان نسيت لما كنت بلف ليك (٢٠ مليون في جريدة الرأي العام) .
* البتديهو الليلة .. بكرة بشتمك.
* والما بتديهو برضو بشتمك عشان تديهو .
* اقيف علي مسافة واحدة من كل الصحفيين وأجهزة الإعلام.
* ما تخلي علاقتك بيهم مالية عشان المال شيطان.
* والشيطان لما يظهر ح تظهر الشتائم وممكن عادي يتكلموا في عرضك ويكتبوا عن أسرتك.
* بنصحك النصيحة دي وأنا من عائلة الصحفيين وما عندي شغل غير الصحافة والهلال.
* والنصيحة دي نابعة من محبتنا للهلال .
* أحترم كل الزملاء الصحفيين ولكن كلمة الحق بنقولها عشان خاطر الهلال .
* ركز في فريق الكرة يا سوباط وما في زول يقدر يشتمك أو يبتزك.
* الرئيس البفتش الإعلام ده رئيس ناقص .
* املأ يدك بفريق الكرة وجمهور الهلال ح يكون ليك ضهر .
* ويا بخت من كان ضهرو جمهور الهلال .
* لما تعمل فريق كرة محترم وجهاز فني متمكن تاني داير بالإعلام شنو ؟
* داير بالتطبيل شنو ؟
* دي نصيحتنا الأولي ليك وبكرة بنقدم ليك النصيحة التانية .
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والقلوب الحايمة حولك يا حلو بتتمنى ليك ….. (كيلو ونص سفري) .
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