ما تدي الصحفيين قروش يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* عندما كانت (الباسطة) جميلة ومستحيلة كنا نقدمها للجنس اللطيف (رشوة عاطفية) .

* (ربع باسطة) ممكن يدخلك (قلب أنثى) .

* في الزمن داك البنات كانن زي (الكيزان) بحبن الباسطة .

* الجنس اللطيف كان رافع شعار (المؤمن حلوي) .

* عندنا صديق قديم كان عندو محل باسطة .

* الزول ده ما بشيل من البنات قروش نهائي .

* تجهيو واحدة (تكتل ليهو عيونها) طوالي بيلف ليها (ربع سفري) .

* تجي واحدة تقول ليهو : حبيبي مساء النور ، بيلف ليها (نص كيلو طوالي) .

* يشيلن الباسطة ويضحكن فيهو وفي عوارتو.

* يأكلوا باسطتو ويعرسو غيرو.

* الواحدة لو عرفت ليها بتاع باسطة جديد تاني صاحبنا ده سلام الله ما بتديهو.

* مرة في واحدة كانت كل يوم المغرب بتجي تشيل من صاحبنا ده (كيلو إلا ربع) مجانا وبتمشي .

* بعد فترة الزولة دي اتعرفت علي صاحب محل تاني .

* يوم من الايام قابلت صاحبنا المسكين ده وعملت فيها ما بتعرفو.

* سلم عليها ابت ترد .

* قال ليها : يا فلانة خلاص نسيتي لما كنت بلف ليك (كيلو إلا ربع في جريدة الرأي العام) ؟

* المهم .

* وبما أن (هذا هو هذا) سنقدم اليوم النصيحة الأولى لرئيس الهلال السوباط .

* وهي نصيحة واحدة من جملة ست نصائح سنقدمها له خلال الأيام القادم حتى تعينه في مشواره .

* نحن ننصح ، ونترك له العمل بالنصيحة أو عدم العمل بها .

* هو حر .

* لكن نحن العلينا بنعملو من أجل الهلال ومن أجل أن تختفي كثير من الظواهر السالبة في مجتمع الهلال .

* ولعل القاسم المشترك في كل مشاكل الهلال والشتائم والتمزق الذي ضرب النسيج الإجتماعي الهلالي سببه الأول والأخير (القروش) .

* القروش يا سوباط .

* القروش التي يدفعها الإداريين للصحفيين.

* دي سبب كل بلاوي البيت الهلالي .

* نصيحتي ليك يا سوباط ما تدي الصحفيين قروش .

* نهائي.

* ولا بنوع الغلط.

* ما تدي صحفي قروش عشان يدافع عنك ويتغزل فيك .

* خلي عملك في الهلال هو اليدافع عنك .

* عشان ما تبقى زي صاحبنا بتاع الباسطة .

* صدقني لو منحت أي صحفي في السودان مليار جنيه وفشلت في فريق الكرة ما ح تقعد في الهلال .

* الصحفيون ما بقعدوك والله .

* بقعدك عملك وفريق الكرة .

* عندك الكاردينال خير مثال .

* الكاردينال دفع للصحفيين أكتر من القروش الدفعها لمكسيم.

* الكاردينال جاب فنانين غنوا ليهو (٣٢) أغنية باسمه .

* عمل جريدة وقناة .

* عمل مشاريع وتبرعات .

* وفي النهاية جماهير الهلال قالت ليهو أرحل.

* في السنة الأخيرة الكاردينال بقى يخاف يدخل الجوهرة الزرقاء .

* ما في صحفي أو جريدة بتنفعك.

* بنفعك جمهور الهلال وبس .

* الصحفي البجيك في مكتبك جيب ليهو (شاي أحمر) أو(حاجة باردة) .

* ما تديهم قروش عشان ما تندم.

* ما تديهم (باسطة) عشان ما يجي يوم تسلم على الواحد فيهم وما يرد عليك السلام.

* وتقعد تقول : يا فلان نسيت لما كنت بلف ليك (٢٠ مليون في جريدة الرأي العام) .

* البتديهو الليلة .. بكرة بشتمك.

* والما بتديهو برضو بشتمك عشان تديهو .

* اقيف علي مسافة واحدة من كل الصحفيين وأجهزة الإعلام.

* ما تخلي علاقتك بيهم مالية عشان المال شيطان.

* والشيطان لما يظهر ح تظهر الشتائم وممكن عادي يتكلموا في عرضك ويكتبوا عن أسرتك.

* بنصحك النصيحة دي وأنا من عائلة الصحفيين وما عندي شغل غير الصحافة والهلال.

* والنصيحة دي نابعة من محبتنا للهلال .

* أحترم كل الزملاء الصحفيين ولكن كلمة الحق بنقولها عشان خاطر الهلال .

* ركز في فريق الكرة يا سوباط وما في زول يقدر يشتمك أو يبتزك.

* الرئيس البفتش الإعلام ده رئيس ناقص .

* املأ يدك بفريق الكرة وجمهور الهلال ح يكون ليك ضهر .

* ويا بخت من كان ضهرو جمهور الهلال .

* لما تعمل فريق كرة محترم وجهاز فني متمكن تاني داير بالإعلام شنو ؟

* داير بالتطبيل شنو ؟

* دي نصيحتنا الأولي ليك وبكرة بنقدم ليك النصيحة التانية .

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والقلوب الحايمة حولك يا حلو بتتمنى ليك ….. (كيلو ونص سفري) .