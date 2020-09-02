عبدالمهيمن .. نعم المدير انت ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:
و… لجنة التطبيع تعقد اول اجتماع لها باستاد الهلال ، وزعت خلالها الحقائب ، وسمت المسئولين عن تلك الحقائب ، ومالم تتوقعه اللجنة قد حدث بالفعل ، مجموعة من الناس انتشرت حول الاستاد في انتظار خروج الاعضاء لتسمعهم ساقط القول ، نعم تلك فئة مأجورة ، لم يخرجوا من تلقاء انفسهم بل خرجوا وفق توجيهات من جهات محددة ، خروجوا هاتفين ، ومنددين باعضاء لجنة التطبيع ، هولاء القوم اشك في هلاليتهم ، نعم اشك فيها لان اعضاء هذه اللجنة تقدموا الصفوف وتحملوا تلك التركة الثقيلة التي خلفها عهد الخديوي البائد ، مئات الالاف من الدولارات ، ومثلها بالمكون المحلي خلفها الخديوي رافضا تسديدها عندما كان رئيسا ، هولاء الاهلة دقوا صدورهم واعلنوا تحملهم مسئولية تسديدها انقاذا للهلال مما قد يحدث ، لكنهم قوبلوا بتلك الهتافات ، على شاكلة (الكوز) ولهولاء نقول ان الكوزنة لم تكن عيبا ، لكن الممارسة هي العيب ، هولاء وتحديدا الاخوين هشام السوباط والطاهر يونس لم تتم ادانتهما في اي فعل يخالف القانون ، وبالتالي فان الحديث عن انتمائهما السياسي لا دخل لنا به ، هم الان عندنا هلالاب جاؤا لخدمة معشوقهم الهلال بغض النظر الي اي من التيارات ينتمون ، قلنا ونكرر الان ان الهلال بداخله العديد من الاحزاب السياسية ، لكن في نهاية المطاف الهلال فريقا لكرة القدم ولا علاقة له من قريب او بعيد بدهاليز العمل السياسي ، من ياتي لحكم الهلال هلالي قبل ان يكون متميا لاي من الاحزاب ويجب ان نتاعمل معه وفق هذا المعيار ، معيار الهلالية لا الانتماء السياسي ، ويجب علينا ان نبعد كرة القدم من ساس يسوس .
نفترض مثلا ان الاخوين السوباط والطاهر ينتميان للمؤتمر الوطني المحلول ، يبقى السؤال اين المؤتمر الوطني اصلا ؟ اليس هو الحزب الذي تم حله ؟ اليس هو الحزب الذي يقبع قادته الان في السجون انتظارا للمحاكمة؟ فان كانا اي السوباط والطاهر ينتميان للقيادة لكانا الان مع في كوبر انتظارا للمحاكمة ، ثم من قال لكم ان كل من ينتمي للمؤتمر الوطني فاسدا ؟ نعم تبدوا الغالبية فاسدة ، لكن الحزب يضم افراد يتمتعون بالنزاهة ، لم يسرقوا ولم تتم ادانتهم ولم يودعوا السجون فلماذا نحكم عليها بالاعدام لكونهما ينتميان لحزب محدد نال كراهية الشعب السوداني بافعال قادته وليس المنتمون له .
الحقيقة التي يجب ان نعترف بها ان كل الشعب السوداني تعامل مع النظام السابق ، لان السنوات التي حكم فيها كانت تتطلب ان يتعايش معه الجميع رغم الكراهية التي ابداها الشعب له ، لانهم يمسكون بمقاليد الحكم ، ويسيطرون على كل مفاصل الدولة في كافة المناحي التجاري منها والصناعي والتعليمي ، والامنى ، عليه فان معظم شعب السودان ينتمي للمؤتمر الوطني ان لم يكن من الناحية العقائدية فهي من الناحية التعاملية ، وعلينا ان لا نلوم احد .
المهم في الامر فرغ الاجتماع واهم ما جاء فيه من قرارات الدعوة للم الشمل الهلالي ، والعمل على فتح ابواب العضوية لكل اهل الهلال دون اقصاء لاحد ، لان الهلال لم يكن يوما ملكا لاحد ولن يكون ، ثم تسديد راتب شهر اغسطس ، والجلوس مع المسئولين بالاتحاد السوداني لكرة القدم لمعرفة حقوق الاجانب مدربين ولاعبين والسعي لحلحلتها حتى لا يتعرض الهلال لعقوبات تضر بمسيرته ، ثم تسجيل زيارات لكل رؤساء الهلال السابقين وبالطبع ياتي من ضمنهم الخديوي ، تلك الزيارات اهدافها محددة وهي التاكيد على انهم جاؤا لادارة الهلال وليس لاقصاء احد مهما كان سئيا في حكمه ، متخذين مبدأ انهم تولوا رئاسة هذا النادي الكبير بغض النظر عن رائ الجماهير فيهم .
اخيرا اخيرا ..!
لم يسم الاجتماع مدير الكرة بنادي الهلال ، لكن كل المؤشرات تدل بل تؤكد ان الرجل القادم لهذه الدائرة خبر العمل فيها ، وحقق نجاحا منقطع النظير ، وكان محبوبا وسط اللاعبين ، وكافة الاداريين الذين عمل معهم ، ويكيفه فخرا الاحتفاء الكبير الذي حملته الميديا والوسائط الاجتماعية بمقدمه ، فالكل كان يتمناه ، والكل سعى لاقناعة عندما يتعرض الهلال لمنحة ، انه عبدالمهيمن الامين اشطر مدراء الكرة الذين مروا على الهلال خلال السنوات الاخيرة .
عبالمهيمن الامين مديرة كرة بدرجة رئيس نادي ، فالرجل يعمل (24) ساعة بلا كلل او ملل ، لا يترك شاردة ولا واردة الا احصاها ، وفوق هذا وذاك هو (كشيف) لاعبين من الدرجة الممتازة ، ويكي التوليفة التي يضمها فريق الاهلي شندي الان .
عزيزي عبدالمهيمن شهادتي فيك مجروحة ، كل المنى ان يوفقك الله في عملك ونحن من خلفك وامامك ، وعن يمينك وشمالك حاضرين .
اخيرا جدا ..!
كنت اتمنى ان تستحدث لجنة التطبيع بنادي الهلال منصب (المدير الرياضي) وتختار له واحدا من نجوم الهلال وما اكثرهم ليشغل هذا المنصب اسوة بالاندية العالمية الكبيرة ، والذي تنحصر مهمته في قيد اللاعبين واكتشافهم وترشيحهم ، يومها سنرتاح من التسجيلات الادارية وترشيحات اهل الصحافة .
اروع مافي السجود انك تهمس فيسمعك من في السماء
سبحانك اللهم وبحمدك .
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