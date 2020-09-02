ضبط شبكة ذات أبعاد خارجية تتضارب بالدولار في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أنهت المباحث الفيدرالية نشاط مجموعة ذات أبعاد خارجية اسمتها (شبكة إجرامية) تعمل في المضاربة بالعملات الأجنبية بالخرطوم، وضبطت المباحث (358) ألف دولار و(1500) ريال قطري بحوزة المجموعة.
وقال مدير دائرة التحقيقات الجنائية العميد شرطة “أمين سعيد” في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) إن إدارته جمعت معلومات عن نشاط لشبكة إجرامية تتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، عليه قال كلفنا فريقا ميدانيا متخصصا نجح في إنفاذ خطة محكمة بموجبها ألقينا القبض على أربعة متهمين بينهم أجنبيين من جنسية عربية، وضبطنا بحوزتهم (358) ألف دولار أمريكي (1500) ريال قطري إلى جانب (21000) بالعملة المحلية.
وأضاف سعيد أن جميع المتهمين خضعوا للتحري واقروا بالجرم وارشدوا على أبعاد الجريمة حيث تمكنا من الإحاطة بأهداف الشبكة وأساليب أنشطتها التخريبية.
وأعلن العميد أمين سعيد عن اكتمال التحقيقات توطئة لتقديم المتورطين للعدالة. وجدد مدير دائرة التحقيقات الجنائية تحذيرات إدارته من خطورة التعامل بالنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها موكداً على أن العدالة ستطال كل من يشارك في إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني.
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