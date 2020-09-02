شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الأمين العام لحكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الأرباب محمد فضل، إن الأوضاع حالياً مستقرة وتم رفع حظر التجوال كلياً بالمدينة.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى ان هنالك 8 قتلى و27 مصاباً، منوهاً إلى أن الخسائر المادية كبيرة متمثلة في حرق البضائع والدكاكين وتعمل الولاية على حصرها، وأضاف: هنالك شح في المواد الغذائية نتيجة للحرق والنهب والتخزين الذي طال سوق الولاية، مشيراً إلى ان المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 10 أيام غير الوارد يومياً للولاية.

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كانت هذه تفاصيل خبر والي كسلا: مخزوننا الاستراتيجي يكفي لـ(10) أيام فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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