مجلس الهلال يقيل النقر ويعين عبد المهيمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اقال مجلس الهلال مدير الكرة السابق خالد النقر وعين مكانه عبد المهيمن جلال مدير للكرة وسبق لعبد المهيمن العمل في عهد صلاح ادريس وحقق النجاحات رفقة الهلال محليا ووصل مع الهلال الى دوري المجموعات ونصف نهائي الابطال.

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