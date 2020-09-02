منح الجهاز الطبي في المنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور وائل حداد، راحة للاعب عبد اللطيف سعيد بوي لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، وسيبدأ نجم الرواق الأيسر بعدها تمارين التأهيل، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الطبي للمنتخب يعلن غياب “بوي” لثلاثة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.