قررت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اغلاق متحف السودان القومي ابتداءا من السبت القادم 5سبتمبر وذلك لعدة اسباب منها الالتزام بالاجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا وقلة عمال ومراقبي الصالات بجانب تذبذب التيار الكهربائى الذى يؤثر على تشغيل أجهزة التبريد والتكييف بالمتحف. أوضح ذلك الاستاذ طه بشير مدير الاعلام بالهيئة وقال يحسب سونا، ان ادارة المتاحف ستركز خلال المرحلة القادمة على الاستعداد لمشروع تأهيل المتحف والذى ستقوم بتمويله مؤسسة التنمية الايطالية واشراف اليونسكو. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق متحف السودان القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.