شاويش: احتجاز الأمين داؤود بمطار جوبا كاد ينسف توقيع السلام

أكد مسؤول الإعلام بالجبهة الشعبية لتحرير والعدالة فؤاد شاويش، توقيف رئيس الجبهة الأمين داؤود بمطار جوبا أمس الأول الذي وصله للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى أمس الأول، رغم حضوره ضمن وفد رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وقال شاويش بحسب صحيفة الصيحة، إنه بعد وصول الوفد إلى جوبا تم استدعاء داؤود من قبل السلطات الأمنية وحبسه لمدة ساعتين داخل المطار، وإخلاء طرفه بعد تدخل رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، والذي اشترط إطلاق سراحه قبل توقيع مسار دارفور حتى يتسنى له حضور التوقيع.
وأوضح أنه بعد إطلاق سراحه أحيط بحراسة أمنية مشدده منعته من التوقيع على مسار الشرق، وتم الاعتقال مرة أخرى دون أسباب تذكر، وبعد تدخل البرهان تم السماح له بمغادرة جوبا وعاد للخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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