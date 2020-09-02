والي كسلا: مخزوننا يكفي لـ(10) أيام فقط

قال الأمين العام لحكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الأرباب محمد فضل، إن الأوضاع حالياً مستقرة وتم رفع حظر التجوال كلياً بالمدينة.

وأشار في حديث له، إلى ان هنالك 8 قتلى و27 مصاباً، منوهاً إلى أن الخسائر المادية كبيرة متمثلة في حرق البضائع والدكاكين وتعمل الولاية على حصرها، وأضاف بحسب صحيفة السوداني: هنالك شح في المواد الغذائية نتيجة للحرق والنهب والتخزين الذي طال سوق الولاية، مشيراً إلى ان المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 10 أيام غير الوارد يومياً للولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)