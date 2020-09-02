اتحاد الكرة يحيل شخصيات (في تنظيم رياضي) للجنة الانضباط

قرر اتحاد كرة القدم السوداني الإثنين الماضي إحالة بعض الشخصيات للجنة الانضباط، وذلك بعد ظهور مجموعات في محيط مقر الاتحاد بحي الخرطوم 2، هتفت ضد الإدارة ورددت عبارات بسقوطه ورئيسه كمال شداد، وطالبت برحيله.
وقال الدكتور كمال شداد في تصريحات إعلامية بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن شخصيات في إحدى التنظيمات الرياضية تمادت في الفترة الأخيرة بالإساءة لاتحاد كرة القدم وقياداته، ولهذا قرروا إحالة تلك الشخصيات للجنة الانضباط، وذلك بعد أن تم ضبط وتصوير الحملة التي قادها ذلك التنظيم الإثنين.
وكان أحد تنظيمات نادي الهلال، قد طالب بإدراج قياداته ضمن قائمة التطبيع التي أعلنها اتحاد الكرة السوداني يوم السبت الماضي ولم يحدث ذلك، ما دفع المنتمين لها بالاعتراض بشكل عنيف على منصات التواصل الاجتماعي، ضد طريقة الاتحاد في اختيار شخصيات لجنة التطبيع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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