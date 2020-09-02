النائب العام يقود هيئة الاتهام في قضية انقلاب الإنقاذ

ترأس النائب العام تاج السر الحبر أمس هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م. ومثل الرئيس المعزول المشير عمر البشير و (27) متهما من رموز النظام السابق بقاعة معهد تدريب العلوم القضائية بالخرطوم حيث عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفض قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم، جميع الطلبات التي تقدم بها ممثلو الدفاع في الجلسة السابقة، بتعليق إجراءات محاكمة المتهمين لحين إصحاح المناخ السياسي والقضائي وذلك بما يخص جانب تحقيق العدالة.

و قال القاضي إأن المحكمة سوف تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وانها لا تتأثر بالمناخ السياسي سواء سلبياً أم ايجابياً، وأفاد القاضي بأن هنالك مساعي للبحث عن قاعة تسع الجميع وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا، مؤكداً استمرار المحاكمة في ذات القاعة إلى حين توفير بديل لها من قبل الهيئة القضائية.

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وقالت المحكمة إن المحكمة الدستورية محكمة منفصلة لا علاقة لها بالسلطة القضائية وأن المحكمة الدستورية اختصاصها الدستور والقانون والاجراءات الجنائية ليس فيها مسوغ قانونى بتعليق إجراءات هذه المحاكمة .

ودون القاضي بيانات رسمية لنحو (26) متهما من المتهمين حسب الترتيب لمجريات التحري بدءا بالمتهم الاول حتى رقم (26) حيث أجاب المتهمون بحسب صحيفة السوداني، على اسئلة القاضي حسب استمارة رسمية تتعلقة بذكر الاسم والجنس والسكن والمهنة والعمر والحالة الاجتماعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)