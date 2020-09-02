رداً على شائعات اللعب بالسودان الغربال: لن أعود قريباً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لفت المهاجم السوداني، محمد عبد الرحمن، الأنظار بشدة في بداية تجربته الاحترافية بأهلي برج بوعريريج الجزائري، وفي حوار مع محمد عبد الرحمن، خلال وجوده مؤخرًا بالسودان، للحديث عن مسيرته الكروية والتحديات التي تنتظره.. وإلى نص الحوار:

# هل تشعر بالرضا تجاه مستواك في برج بوعريريج؟

نعم أشعر بالرضا التام تجاه المستوى الذي ظهرت به في موسمي الأول مع الفريق، لقد وفقني الله في تحقيق انتصارات ونتائج مرضية للنادي وجماهيره، رغم عودتي من الإصابة والابتعاد لفترة عن الملاعب.

# ما هي المباراة التي قدمتك للفريق؟

أول مباراة رسمية خضتها وكانت ضد اتحاد بلعباس، وتمكنت فيها من هز الشباك، وظهرت بشكل فني مقنع، ونلت ثقة الجمهور وزملائي.

# كيف تصف الأجواء حولك في ناديك الجزائري؟

لم أشعر بالغربة داخل النادي، أتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين، ومنحوني الشعور بأنني داخل منزلي، سواء في التدريبات أو المباريات، وهو جعلني أنجح مع الفريق منذ أول مباراة.

# ماذا عن العروض الجديدة للرحيل؟

جزء كبير من تلك العروض، شائعات لا أساس لها من الصحة، والجزء الآخر حقيقي. سأوضح كل شيء في الوقت المناسب. أنا الآن لاعب لأهلي برج بوعريريج. بالتأكيد الأولوية للبقاء مع الفريق.

# متى سينتهي عقدك الحالي؟

يتبقى موسمان على نهاية عقدي الحالي مع أهلي برج بوعريريج.

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# ما صحة شائعات عودتك للسودان للتعاقد مع أحد طرفي القمة؟

لا أفكر حالياً سوى في تقديم أفضل ما لدي للفريق الجزائري الذي يعد بوابتي لتحديات أكبر، ومواصلة مسيرتي الاحترافية إلى الأمام، لكن حتماً في يوم ما سأعود للسودان.

# ما رأيك في الدوري الجزائري؟

من أقوى وأفضل الدوريات في قارة إفريقيا، وهو بوابة اللاعبين الأفارقة للاحتراف بأوروبا. المنافسة ساخنة ومثيرة بين أندية الجزائر.

# كيف ترى وضعية ناديك للمنافسة على الألقاب؟

أهلي برج بوعريريج من فرق الدوري الجزائري الممتاز، ومن الطبيعي أن يتمتع بطموح حصد الألقاب والتمثيل القاري، وهو هدفنا كلاعبين مع مجلس الإدارة والجماهير، بدأنا موسمنا الحالي منافسين على مقدمة الترتيب في الدوري، وعشنا بعض العثرات، لكن الأمور في الفترة الأخيرة مرت بشكل جيد.

# ما توقعاتك لفريقك الجزائري في الموسم الجديد؟

أن ننطلق بنفس القوة والطموح الذي ظهرنا به في الموسم الماضي، أتمنى تقديم أفضل المستويات لنحقق أهداف مجلس إدارة النادي ونسعد جماهيرنا.

# وجه نصيحة للاعب السوداني بعد تجربتك الشخصية في الاحتراف؟

يجب العمل بجد والاجتهاد الشديد والصبر، وأن يرسم اللاعب السوداني، أهدافه، ويمتلك الرغبة والإرادة، وأن يرتب تفاصيل حياته اليومية، وتكون كرة القدم أولوية لديه.

# كيف ترى لقاء غانا في تصفيات أمم إفريقيا؟

هناك مشاكل كثيرة تحيط بالمنتخب السوداني، لكن نحن كلاعبين سنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام غانا من أجل تشريف السودان. المنتخب الغاني خصم صعب ومن أفضل منتخبات القارة. سنحاول الخروج بأفضل نتيجة إيجابية من المباراتين.