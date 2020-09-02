وزير الثروة الحيوانية يكشف تفاصيل إرجاع البواخر

الخليج 365 : كشف وزير الثروة الحيوانية عادل فرح، عن أسباب إعادة السعودية لصادرات الماشية، وقال أن أموال خسائر اعادة الصادر تمكن قيمتها من شراء نحو 5 بواخر وتكون ملكاً للبلاد.

واكد في حوار مع (السوداني)-ينشر بالداخل، أن المستوردين السعوديين طالبوا باستخدام لقاحا جنوب إفريقي، ولكن تم اقناعهم أن اللقاح الكيني المستخدم خال من اي مشكلات بالنسبة للمعامل المرجعية المعترف بها دولياً. وقال إنه عندما تسلم مهامه وجد أن الوزارة دفعت مقدما ماليا للمعمل الكيني ومن الصعوبة إلغاء العقد بسبب المقدم المدفوع الذي يعادل 45 مليار جنيه.

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