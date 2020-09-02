عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

القاء القبض على رموز من النظام السابق على خلفية التحقيق في ملف المدينة الرياضية

بيان من ادارة تلفزيون السودان حول عمل تخريبي

البنك المركزي يصدر بيانا حول الاضرابات التي اعلنتها بعض المصارف

العفو الدولية : يجب أن يحقق اتفاق السلام تطلع الناس للكرامة

وفد الحكومة وأطراف التفاوض يعقدان اجتماعا مشتركا بجوبا

السياسي

تلفزيون السودان يتعرض لعملية تخريبية

توقيف مجموعة جديدة من رموز النظام البائد في بلاغ المدينة الرياضية

ضبط مواد متفجرة بحوزة متهم بالخرطوم

دفاع متهمي الانقلاب يقترح إقامة جلسات المحاكمة بصالة أفراح

“الري”: استقرار في مناسيب النيل العليا

“حميدتي” يدعو لتطبيق اتفاق الحريات الأربع بين الخرطوم وجوبا

مدير الشرطة: سنُحاسب مُثيري الفتن في كسلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الصيحة

عقار للصيحة: (38) عاماً وأنا أنتظر السلام

ارتفاع عدد البواخر المُعادة من السعودية إلى (25)

ارتفاع مناسيب النيل في الخرطوم وشندي وتجاوز المعدلات القياسية

الري تُوجّه بتقديم حلول عملية للتخفيف من حدة الفيضانات

وصول دعم سعودي لمُتضرّري الفيضانات

السعودية: اتفاق السلام خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشعب السوداني

وفاة شخص وإصابة (15) في حادث بمنطقة ود عشانا

أخبار اليوم

بحضور البشير : المحكمة تستجوب 26 من المتهمين بتدبير انقلاب الانقاذ وترفض طلبا للدفاع.

مدير الشرطة يتوعد من كسلا مثيري الفتن في وسائل التواصل الاجتماعي بالملاحقة والمحاسبة.

الامم المتحدة ترحب باتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في السودان

الحرية والتغيير تدرس زيادة مقاعد التشريعي والوزارات

توقعات باستقرار مناسيب النيل في الاحباس العليا.

الوطن

ضبط مواد متفجرة بالخرطوم والاف الدولارات بمطار كسلا

نيابة أمن الدولة تعتقل شرف الدين بانقا

استئناف صادر المواشي للسعودية من جديد

السوداني

لأول مرة تتولى إدارتها امرأة.. سارة أبو روف مديراً للحج والعمرة بولاية الخرطوم

البنك المركزي يعلق على الإضرابات التي أعلنتها بعض المصارف

تفاصيل تقاسم السلطة والثروة بين الحكومة والجبهة الثورية

القبض على “شرف الدين بانقا”

بدء محاكمة عبدالله البشير في قضية بيع مصنع حديد يتبع للجيش

حريق في مصنع العكدابي بالمنطقة الصناعية بحري

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النيل الدولية

الحرية والتغيير تدرس زيادة مقاعد التشريعي والوزارات

تلفزيون السودان يكشف عن تعرضه لعملية تخريبية

وزيرة المالية: سنفتح المعابر التجارية بين دولتي السودان وجنوب السودان

– الوساطة تمهل أطراف اتفاق السلام 14 يوماً لإنهاء الجداول الزمنية للتنفيذ

محكمة الرئيس المخلوع ترفض طلب الدفاع بوقف إجراءات المحكمة

القبض على شرف الدين بانقا واخرين في ملف التعدي على المدينة الرياضية

مالية الخرطوم: صرف مرتب أغسطس شامل علاوة مفارقات الأجور

السوداني الدولية

المخلوع ونائبه يمثلان امام الفساد الخميس

منتخبنا الوطني يتجمع ببرازفيل ويتدرب صباح أمس

وزارة المالية تناقش عبر ورشتها متطلبات السلام الاقتصادية

آخر لحظة

ضبط متفجرات بالخرطوم وحريق هائل بمصنع ببحري

رفض تعليق محكمة مدبري انقلاب الانقاذ

بعد إرجاع (37) باخرة .. استئناف صادر الماشية للسعودية (التغيير) ولجان المقاومة: نرفض الموازنة وهي كارثية

ملاحقة مثيري الفتن بكسلا ووالي الجزيرة يوقع إقرار الذمة

صوت الأمة

فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان

الجبهة الثورية: أسبوعان لوضع مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام

لجان المقاومة تحتل 5 محليات بالخرطوم

والي الجزيرة يوقع إقرار الذمة المالية بالنيابة العامة

الانتباهة

ﺗﻌﺮﺽ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ

ﺭﻓﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺟﻮﺑﺎ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ ﺑﻤﺤﺠﺮ ﺳﻮﺍﻛﻦ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﺮﺑﺔ

ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﻘﺎ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ

ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ : ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺿﺮﺍﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺸﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻛﺎﺳﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

ﺭﺟﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺑﺄﻣﺒﺪﺓ

ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺟﺮ ﻓﻮﺍﻛﻪ ﻭﻳﺼﻴﺒﻪ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺟﺎﻛﺴﻮﻥ

ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺠﺮﺓ ﺑﻜﺮﺭﻱ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻕ ﺍﻟﺨﺎﻃﻒ ﻟﺪﻙ ﺃﻭﻛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺒﺤﺮﻱ

ﻭﺯﻳرة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺳﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻴﺮﻯ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﺴﻼ

ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﺠﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

المجهر

ﻣﺼﺮﻉ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ‏( 16‏) ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﻯ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﺑﻴﺾ

ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺗﺆﺟﻠﻬﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

ﻣﻴﺎﺩﺓ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺗﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ