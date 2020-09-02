الخليج 365 :
استهل المنتخب الوطني الأول أمس الثلاثاء تدريباته في معسكره المقفول يوم الثلاثاء بمران صباحي، انطلق عند الساعة السابعة في ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة في الخرطوم 3، وذلك تحت إشراف الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب، وطاقمه المعاون، بقيادة الكابتن خالد بخيت المدرب العام، هذا وقد أخضع الدكتور عبد العظيم جابر أخصائي الأحمال، اللاعبين إلى تمارين بدنية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، ومن ثم على مجموعات، مع تمارين الإحماء والاستطالة في خاتمة الحصة التدريبية.. وسيؤدي صقور الجديان الحصة التدريبية الثانية عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء على ذات ملعب الخرطوم الوطني، خلال تواجدهم في معسكر فندق برازافيل بالخرطوم بحري..
على صعيد متصل، منح الجهاز الطبي في المنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور وائل حداد، راحة للاعب عبد اللطيف سعيد بوي لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، وسيبدأ نجم الرواق الأيسر بعدها تمارين التأهيل..
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الطبي للمنتخب يعلن غياب بويا لثلاثة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.