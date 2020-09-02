الجهاز الطبي للمنتخب يعلن غياب بويا لثلاثة أسابيع

الخليج 365 :

استهل المنتخب الوطني الأول أمس الثلاثاء تدريباته في معسكره المقفول يوم الثلاثاء بمران صباحي، انطلق عند الساعة السابعة في ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة في الخرطوم 3، وذلك تحت إشراف الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب، وطاقمه المعاون، بقيادة الكابتن خالد بخيت المدرب العام، هذا وقد أخضع الدكتور عبد العظيم جابر أخصائي الأحمال، اللاعبين إلى تمارين بدنية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، ومن ثم على مجموعات، مع تمارين الإحماء والاستطالة في خاتمة الحصة التدريبية.. وسيؤدي صقور الجديان الحصة التدريبية الثانية عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء على ذات ملعب الخرطوم الوطني، خلال تواجدهم في معسكر فندق برازافيل بالخرطوم بحري..

على صعيد متصل، منح الجهاز الطبي في المنتخب الوطني الأول بقيادة الدكتور وائل حداد، راحة للاعب عبد اللطيف سعيد بوي لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، وسيبدأ نجم الرواق الأيسر بعدها تمارين التأهيل..